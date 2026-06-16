Concert spirituel Duo Les Lueurs, chant et harpe La Chaise-Dieu samedi 5 septembre 2026.

La Chaise-Dieu

Concert spirituel Duo Les Lueurs, chant et harpe

Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Oeuvres d’Hildegarde Von Bingen, Purcell, Bach, Schubert, Poulenc interprétées par Ségolène Bolard, mezzo-soprano et Anthony Castin, harpiste. Organisé par l’association Pierre Roger de Beaufort et ouvert à tous. Libre participation.

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Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

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English :

Works by Hildegard von Bingen, Purcell, Bach, Schubert, and Poulenc, performed by Ségolène Bolard, mezzo-soprano, and Anthony Castin, harpist. Organized by the Pierre Roger de Beaufort Association and open to everyone. Donations welcome.

L’événement Concert spirituel Duo Les Lueurs, chant et harpe La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay