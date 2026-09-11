La Danse Macabre Contemporaine, La Cave de l’écho, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Danse Macabre Contemporaine 19 et 20 septembre La Cave de l’écho Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Quand la couleur célèbre l’universalité de la condition humaine, la Danse Macabre Contemporaine est une oeuvre de Jean du Fougaou exposée dnas la Cave de l’écho en entrée libre tout le week-end des Journées Européennes du Patrimoine 2026

La Cave de l’écho Place de l’écho 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Quand la couleur célèbre l’universalité de la condition humaine, la Danse Macabre Contemporaine est une oeuvre de Jean du Fougaou exposée dnas la Cave de l’écho en entrée libre tout le week-end des…

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