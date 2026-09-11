La Danse Macabre Contemporaine, La Cave de l’écho, La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · La Cave de l'écho · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Danse Macabre Contemporaine 19 et 20 septembre La Cave de l’écho Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Quand la couleur célèbre l’universalité de la condition humaine, la Danse Macabre Contemporaine est une oeuvre de Jean du Fougaou exposée dnas la Cave de l’écho en entrée libre tout le week-end des Journées Européennes du Patrimoine 2026
La Cave de l’écho Place de l’écho 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Quand la couleur célèbre l’universalité de la condition humaine, la Danse Macabre Contemporaine est une oeuvre de Jean du Fougaou exposée dnas la Cave de l’écho en entrée libre tout le week-end des…
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