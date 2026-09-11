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La Danse Macabre Contemporaine, La Cave de l’écho, La Chaise-Dieu

samedi 19 septembre 2026 · La Cave de l'écho · La Chaise-Dieu

La Danse Macabre Contemporaine, La Cave de l’écho, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Cave de l'écho
Adresse
Place de l'écho 43160 La Chaise-Dieu
Ville
43160 La Chaise-Dieu
Département
Haute-Loire

La Danse Macabre Contemporaine 19 et 20 septembre La Cave de l’écho Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Quand la couleur célèbre l’universalité de la condition humaine, la Danse Macabre Contemporaine est une oeuvre de Jean du Fougaou exposée dnas la Cave de l’écho en entrée libre tout le week-end des Journées Européennes du Patrimoine 2026

La Cave de l’écho Place de l’écho 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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