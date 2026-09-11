Visite guidée du bourg médiéval de La Chaise-Dieu, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de La Chaise-Dieu · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
Visite guidée du bourg médiéval de La Chaise-Dieu 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire
2 € par personne / gratuit pour les moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Le bourg de La Chaise-Dieu se blottit sous son abbaye : venez découvrir les maisons aux façades médiévales ornées de bretèches, mascarons, statues et décorations le temps d’une visite guidée ou librement avec un plan à retirer gratuitement auprès du Bureau d’Information Touristique
Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 00 01 16 »}] Parkings
Le bourg de La Chaise-Dieu se blottit sous son abbaye : venez découvrir les maisons aux façades médiévales ornées de bretèches, mascarons, statues et décorations le temps d’une visite guidée ou avec…
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