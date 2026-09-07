Visite guidée de l’exposition de photographies « là où tout commence », Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition de photographies « là où tout commence » 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2 € par personne / gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’exposition temporaire « là où tout commence » est présente à l’abbaye depuis le mois de mai 2026 et jusqu’aux journées du patrimoine et permet de découvrir 80 photographies de grands artistes reconnus dans leurs ateliers. Elle est accessible librement tout le week-end des journées du patrimoine ou bien en formule visite guidée à 2 € sur inscription obligatoire

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 00 01 16 »}] Parkings

L’exposition temporaire « là où tout commence » est présente à l’abbaye depuis le mois de mai 2026 et jusqu’aux journées du patrimoine et permet de découvrir 80 photographies de grands artistes dans le…

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