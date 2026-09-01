Spectacle Les hommes du président Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Spectacle Les hommes du président
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La saison culturelle de l’Auditorium vous propose un spectacle unique, très drôle et interactif alliant théâtre et improvisation dans la lignée du célèbre duo LES BONIMENTEURS le samedi 19 Septembre à 20h30 à l’auditorium Cziffra
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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
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English :
The Auditorium’s cultural season presents a unique, hilarious, and interactive show that combines theater and improvisation in the traditionof the famous duo LES BONIMENTEURS on Saturday, September 19, at 8:30 p.m. at the Cziffra Auditorium
L’événement Spectacle Les hommes du président La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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