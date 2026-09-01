Exposition Au fil du 20eme siècle Avenue de la gare La Chaise-Dieu

samedi 19 septembre 2026 · Avenue de la gare · La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Exposition Au fil du 20eme siècle

Avenue de la gare Abbaye St-Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Du 19 au 20 septembre, dans les salles casadéennes, se tiendra une exposition de photographies retraçant le 20eme siècle au sein du village de La Chaise Dieu et sera présenté par l’association de Mémoires de La Chaise Dieu.

.

Avenue de la gare Abbaye St-Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 95 09 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From September 19 to 20, in the Casad%E9ennes, there will be a photography exhibition chronicling the 20th century in the village of La Chaise-Dieu, presented by the association Mémoires de La Chaise-Dieu.

L’événement Exposition Au fil du 20eme siècle La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay