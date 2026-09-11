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AGENDA · La Chaise-Dieu

Visite libre de l’abbaye et jeux en accès libre dans le cloître, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de La Chaise-Dieu · La Chaise-Dieu

Visite libre de l’abbaye et jeux en accès libre dans le cloître, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye de La Chaise-Dieu
Adresse
Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu
Ville
43160 La Chaise-Dieu
Département
Haute-Loire
Tarif
2 € pour les visites guidées en nombre limité sur inscription et les audioguides (gratuit pour les moins de 18 ans)

Visite libre de l’abbaye et jeux en accès libre dans le cloître 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2 € pour les visites guidées en nombre limité sur inscription et les audioguides (gratuit pour les moins de 18 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’abbaye de La Chaise-Dieu librement pendant les journées du patrimoine. L’accès est entièrement gratuit. Si vous préférez suivre une visite guidée (sur inscription obligatoire) ou visitez par vous-même avec des audioguides, une participation de 2 € par personne est demandée. Des costumes sont également à la disposition des plus petits ainsi que des jeux de construction de voûte et de tissage…

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye Parkings
Découvrez l’abbaye de La Chaise-Dieu librement pendant les journées du patrimoine. L’accès est entièrement gratuit. Si vous préférez suivre une visite guidée (sur inscription obligatoire) ou visitez…

smpcd©lachaisedieu

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