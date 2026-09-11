Visite libre de l’abbaye et jeux en accès libre dans le cloître, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye et jeux en accès libre dans le cloître 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2 € pour les visites guidées en nombre limité sur inscription et les audioguides (gratuit pour les moins de 18 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’abbaye de La Chaise-Dieu librement pendant les journées du patrimoine. L’accès est entièrement gratuit. Si vous préférez suivre une visite guidée (sur inscription obligatoire) ou visitez par vous-même avec des audioguides, une participation de 2 € par personne est demandée. Des costumes sont également à la disposition des plus petits ainsi que des jeux de construction de voûte et de tissage…

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye Parkings

Découvrez l’abbaye de La Chaise-Dieu librement pendant les journées du patrimoine. L’accès est entièrement gratuit. Si vous préférez suivre une visite guidée (sur inscription obligatoire) ou visitez…

smpcd©lachaisedieu