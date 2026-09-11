Taille de pierre dans le cloître de l’abbaye, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de La Chaise-Dieu · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
Taille de pierre dans le cloître de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Démonstration de taille de pierre et découverte des techniques de construction médiévale dans le cloître de l’abbaye en accès libre et ouvert à tous sans inscription. Animé par Delphine, guide conférencière et tailleuse de pierre qui vous livrera tous ses secrets
Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye Parkings
Démonstration de taille de pierre et découverte des techniques de construction médiévale dans le cloître de l’abbaye en accès libre et ouvert à tous sans inscription. Animé par Delphine, guide et de…
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