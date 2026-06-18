Atelier tissage pour les enfants au musée La Fabrique Sainte-Sigolène vendredi 17 juillet 2026.

Sainte-Sigolène

Atelier tissage pour les enfants au musée La Fabrique

Musée de La Fabrique Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Initiation au tissage sur de petits métiers à tisser et visite commentée du musée côté tissage. Pour comprendre et reproduire les gestes de nos arrière-grands-parents. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Musée de La Fabrique Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

Introduction to weaving on small looms and guided tour of the weaving museum. Learn how our great-grandparents wove. Book at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Atelier tissage pour les enfants au musée La Fabrique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron