Atelier tissu Cirque & Danse RueWATT fabrique artistique Paris

Informations pratiques

Menés par deux artistes : Elodie Escarmelle (Cie Small Room), chorégraphe danseuse et Cecilia Hermosilla (Colectivo Newen) circassienne spécialisée en tissu aérien.

À travers un imaginaire de relations au corps, à la gravité et au collectif, nous croiserons les disciplines en jouant avec toute les possibilités qu’offre le tissu : élasticité, rebonds, suspension …

Seul·e et à plusieurs, venez explorer le mouvement, le corps et son rapport au tissu, en naviguant entre espace horizontal au sol et vertical dans les airs.

Une invitation à faire vivre la créativité de chacun·e, à expérimenter et à tisser des liens.

Biographies des artistes Elodie Escarmelle est

danseuse et chorégraphe. Formée à Londres au Laban Centre et

aujourd’hui basée à Paris, elle travaille dans toute l’Europe. Elle

fonde sa compagnie Small Room en 2009. Dans ce cadre, elle créé 5

pièces, aussi bien pour la scène que les espaces atypiques, présentées

en France, en Irlande ou en Angleterre. Ses spectacles traitent de

question sociétales contemporaines et explore le point de jonction entre

corps sensible et corps social. Au sein de Small Room, elle s’entoure

de collaborateur·rice·s fidèles et cultive les rencontres avec les

habitants et les territoires. Cecilia Hermosilla Palma est

diplômée en pédagogie de la danse par l’Université du Chili en 1995. De

1991 à 1997 elle travaille au sein de différentes compagnies de danse

contemporaine indépendantes (Cie Siglo XXI, Septima Cie dirigé par L.E.

Araneda, Cie Carmen Beuchat….). En France depuis 1997, elle intègre en

tant que danseuse et acrobate aérienne (corde lisse, tissus) la troupe

du Cirque Baroque. Actuellement elle poursuit son travail avec le

Colectivo Newen avec qui elle développe son projet pédagogique.

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4 rendez-vous pour explorer la rencontre entre le tissu aérien et la danse contemporaine !

Le samedi 12 décembre 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 21 novembre 2026

de 14h00 à 16h00

payant

28 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-16T15:00:00+01:00

fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-21T14:00:00+02:00_2026-11-21T16:00:00+02:00;2026-12-12T14:00:00+02:00_2026-12-12T16:00:00+02:00

RueWATT fabrique artistique 18, rue WATT 75013 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/ateliers-intro/atelier-tissu-cirque-et-danse +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/



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