Atelier Tok-Tok « Trésors de poche » Palais de Tokyo Paris
Atelier Tok-Tok « Trésors de poche » Palais de Tokyo Paris samedi 13 juin 2026.
Un samedi sur deux de 14h30 à 16h30 jusqu’au 13 septembre
Dans cet atelier Tok-Tok de moulage et sculpture, on observe, on touche, on trie et on assemble ces bricoles sensorielles pour composer sa propre collection de trésors de poche aux pouvoirs incroyables. Un atelier pour regarder autrement les petites choses, explorer leurs formes et leurs textures, et créer un précieux compagnon de poche.
Informations pratiques
– Où: hamo, nouveau lieu dédié à l’éducation, la médiation et l’inclusion par l’art.
– Qui : Pour les enfants de 6 à 12 ans (sans les parents !)
– Quand : Les samedis 4 et 11 avril, le jeudi 23 avril, les samedis 2, 16 et 30 mai, 13 juin, 4 et 18 juillet, 1er, 15 et 29 août et 12 septembre.
Cailloux lisses, coquillages rayés, plumes légères, boutons perdus… nos poches sont remplies de trésors ! Et si ces minuscules objets avaient un pouvoir magique ?
Le samedi 13 juin 2026
de 14h30 à 16h30
payant
Tarif unique 15€
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00
Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
https://palaisdetokyo.com/evenement/atelier-tok-tok-1/?_gl=1%2aciqs32%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aMTEyOTA1NjE5MC4xNzgwMzAzNjU5%2a_ga_123%2aczE3ODAzMDM2NTkkbzEkZzAkdDE3ODAzMDM2NTkkajYwJGwwJGg2NjA5MzgxMjM.%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMDM2NTkkbzEkZzAkdDE3ODAzMDM2NTkkajYwJGwwJGgw +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo
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