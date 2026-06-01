Atelier Top Chef – « Crée ton sirop », Palais Rameau, JUNIA, Lille

Atelier Top Chef – « Crée ton sirop » Samedi 6 juin, 13h00 Palais Rameau, JUNIA Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Animée par l’équipe de l’agroalimentaire de JUNIA, les participants se glissent dans la peau d’un créateur de boissons et imaginent leur propre sirop. L’atelier débute par 40 minutes de formulation, durant lesquelles ils choisissent, associent et dosent différents ingrédients pour élaborer une recette originale, puis se poursuit par 20 minutes de dégustation sensorielle pour comparer, tester et affiner les créations réalisées.

Sur inscription.

Créneaux : 14h, 15h30 et 17h

Palais Rameau, JUNIA , 39 boulevard Vauban, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.junia.com/fr/tous-les-evenements/palais-rameau-6-juin/ https://www.eventbrite.fr/e/rendez-vous-aux-jardins-au-palais-rameau-by-junia-tickets-1987385947869?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl Le Palais Rameau est un lieu emblématique de Lille, reconnu pour son architecture remarquable et son histoire liée aux grandes expositions horticoles du XIXe siècle.

Aujourd’hui, il accueille un projet porté par JUNIA autour de l’agriculture, de l’alimentation et des transitions de demain. Ouverture libre, de 13h à 19h, samedi 6 juin

Animée par l’équipe de l’agroalimentaire de JUNIA, les participants se glissent dans la peau d’un créateur de boissons et imaginent leur propre sirop. L’atelier débute par 40 minutes de formulation, …

©MarieHELCHESKI