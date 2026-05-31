Atelier Tournage sur bois, salle de quartier laval, Thémines

Atelier Tournage sur bois Samedi 27 juin, 10h00, 14h00 salle de quartier laval Lot

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Tournage sur bois

Olivier Santini fera une démonstration avec son tour à bois de réalisations de pièces et donnera ses conseils avisés.

salle de quartier laval rue de la tour 46120 thémines Thémines 46120 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « m.vidal33@gmail.com »}]

Démonstration de tournage sur bois tournage bois