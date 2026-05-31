Atelier Tournage sur bois, salle de quartier laval, Thémines
Atelier Tournage sur bois, salle de quartier laval, Thémines samedi 27 juin 2026.
Atelier Tournage sur bois Samedi 27 juin, 10h00, 14h00 salle de quartier laval Lot
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Tournage sur bois
Olivier Santini fera une démonstration avec son tour à bois de réalisations de pièces et donnera ses conseils avisés.
salle de quartier laval rue de la tour 46120 thémines Thémines 46120 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « m.vidal33@gmail.com »}]
Démonstration de tournage sur bois tournage bois
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