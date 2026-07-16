Atelier tout public au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg · Strasbourg
Informations pratiques
Atelier tout public au MAMCS Samedi 19 septembre, 14h30 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Atelier tout public « Cours, Eadweard, cours » (libre), à partir de 6 ans.
Atelier flip-book* autour du précurseur du cinéma, le photographe Eadweard Muybridge, dont les deux expositions, «Le temps retourné» et «L’état sauvage», présentent une petite sélection parmi ses 781 planches issues de sa série «Animal Locomotion».
Venez mettre en mouvement vos dessins et/ou les chronophotographies d’Eadweard à l’occasion de cet atelier.
* (petit livret de dessins ou de photos qui représentent une scène en mouvement).
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.
Atelier tout public : « Cours, Eadweard, cours » (libre)
© Musées de Strasbourg
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