Atelier Trico’thé Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Venez apprendre à tricoter pour l’arrivée de bébé en partageant un moment convivial

autour d’un thé ou d’un café, avec ou sans votre enfant !

Charlotte, infirmière puéricultrice, vous accueille 4 mercredis d’affilée.

Vous pouvez venir à un ou à plusieurs des ateliers, avec ou sans vos enfants.

Atelier convivial tricot, thé et parentalité.

Du mercredi 29 octobre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

mercredi

de 14h30 à 16h30

gratuit

Pour les futurs parents et les parents d’enfants de moins de 3 ans.

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-29T15:30:00+01:00

fin : 2026-06-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-29T14:30:00+02:00_2025-10-29T16:30:00+02:00;2025-11-05T14:30:00+02:00_2025-11-05T16:30:00+02:00;2025-11-12T14:30:00+02:00_2025-11-12T16:30:00+02:00;2025-11-19T14:30:00+02:00_2025-11-19T16:30:00+02:00;2025-11-26T14:30:00+02:00_2025-11-26T16:30:00+02:00;2025-12-03T14:30:00+02:00_2025-12-03T16:30:00+02:00;2025-12-10T14:30:00+02:00_2025-12-10T16:30:00+02:00;2025-12-17T14:30:00+02:00_2025-12-17T16:30:00+02:00;2025-12-24T14:30:00+02:00_2025-12-24T16:30:00+02:00;2025-12-31T14:30:00+02:00_2025-12-31T16:30:00+02:00;2026-01-07T14:30:00+02:00_2026-01-07T16:30:00+02:00;2026-01-14T14:30:00+02:00_2026-01-14T16:30:00+02:00;2026-01-21T14:30:00+02:00_2026-01-21T16:30:00+02:00;2026-01-28T14:30:00+02:00_2026-01-28T16:30:00+02:00;2026-02-04T14:30:00+02:00_2026-02-04T16:30:00+02:00;2026-02-11T14:30:00+02:00_2026-02-11T16:30:00+02:00;2026-02-18T14:30:00+02:00_2026-02-18T16:30:00+02:00;2026-02-25T14:30:00+02:00_2026-02-25T16:30:00+02:00;2026-03-04T14:30:00+02:00_2026-03-04T16:30:00+02:00;2026-03-11T14:30:00+02:00_2026-03-11T16:30:00+02:00;2026-03-18T14:30:00+02:00_2026-03-18T16:30:00+02:00;2026-03-25T14:30:00+02:00_2026-03-25T16:30:00+02:00;2026-04-01T14:30:00+02:00_2026-04-01T16:30:00+02:00;2026-04-08T14:30:00+02:00_2026-04-08T16:30:00+02:00;2026-04-15T14:30:00+02:00_2026-04-15T16:30:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T16:30:00+02:00;2026-05-06T14:30:00+02:00_2026-05-06T16:30:00+02:00;2026-05-13T14:30:00+02:00_2026-05-13T16:30:00+02:00;2026-05-20T14:30:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00;2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00;2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T16:30:00+02:00;2026-06-10T14:30:00+02:00_2026-06-10T16:30:00+02:00;2026-06-17T14:30:00+02:00_2026-06-17T16:30:00+02:00;2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T16:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris

maison1000jours20@paris.fr



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