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Atelier Trico’thé Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Atelier Trico’thé Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Atelier Trico’thé Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris mercredi 29 octobre 2025.

Lieu : Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement

Adresse : 9 passage des Tourelles

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 29 octobre 2025

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : <p>Pour les futurs parents et les parents d'enfants de moins de 3 ans.</p>

Venez apprendre à tricoter pour l’arrivée de bébé en partageant un moment convivial
autour d’un thé ou d’un café, avec ou sans votre enfant !

Charlotte, infirmière puéricultrice, vous accueille 4 mercredis d’affilée.

Vous pouvez venir à un ou à plusieurs des ateliers, avec ou sans vos enfants.

Atelier convivial tricot, thé et parentalité.
Du mercredi 29 octobre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
mercredi
de 14h30 à 16h30
gratuit

Pour les futurs parents et les parents d’enfants de moins de 3 ans.

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-29T15:30:00+01:00
fin : 2026-06-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-29T14:30:00+02:00_2025-10-29T16:30:00+02:00;2025-11-05T14:30:00+02:00_2025-11-05T16:30:00+02:00;2025-11-12T14:30:00+02:00_2025-11-12T16:30:00+02:00;2025-11-19T14:30:00+02:00_2025-11-19T16:30:00+02:00;2025-11-26T14:30:00+02:00_2025-11-26T16:30:00+02:00;2025-12-03T14:30:00+02:00_2025-12-03T16:30:00+02:00;2025-12-10T14:30:00+02:00_2025-12-10T16:30:00+02:00;2025-12-17T14:30:00+02:00_2025-12-17T16:30:00+02:00;2025-12-24T14:30:00+02:00_2025-12-24T16:30:00+02:00;2025-12-31T14:30:00+02:00_2025-12-31T16:30:00+02:00;2026-01-07T14:30:00+02:00_2026-01-07T16:30:00+02:00;2026-01-14T14:30:00+02:00_2026-01-14T16:30:00+02:00;2026-01-21T14:30:00+02:00_2026-01-21T16:30:00+02:00;2026-01-28T14:30:00+02:00_2026-01-28T16:30:00+02:00;2026-02-04T14:30:00+02:00_2026-02-04T16:30:00+02:00;2026-02-11T14:30:00+02:00_2026-02-11T16:30:00+02:00;2026-02-18T14:30:00+02:00_2026-02-18T16:30:00+02:00;2026-02-25T14:30:00+02:00_2026-02-25T16:30:00+02:00;2026-03-04T14:30:00+02:00_2026-03-04T16:30:00+02:00;2026-03-11T14:30:00+02:00_2026-03-11T16:30:00+02:00;2026-03-18T14:30:00+02:00_2026-03-18T16:30:00+02:00;2026-03-25T14:30:00+02:00_2026-03-25T16:30:00+02:00;2026-04-01T14:30:00+02:00_2026-04-01T16:30:00+02:00;2026-04-08T14:30:00+02:00_2026-04-08T16:30:00+02:00;2026-04-15T14:30:00+02:00_2026-04-15T16:30:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T16:30:00+02:00;2026-05-06T14:30:00+02:00_2026-05-06T16:30:00+02:00;2026-05-13T14:30:00+02:00_2026-05-13T16:30:00+02:00;2026-05-20T14:30:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00;2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00;2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T16:30:00+02:00;2026-06-10T14:30:00+02:00_2026-06-10T16:30:00+02:00;2026-06-17T14:30:00+02:00_2026-06-17T16:30:00+02:00;2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T16:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles  75020 Paris
maison1000jours20@paris.fr


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