Atelier typographie Petite Rue du Jeu de Paume Loudun
Atelier typographie Petite Rue du Jeu de Paume Loudun mercredi 15 juillet 2026.
Loudun
Atelier typographie
Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-26
Le Musée Renaudot, en lien avec l’exposition temporaire, présentera les bases de la composition typographique pour l’impression de texte, les participants sont ensuite invités à composer un court texte (leur nom par exemple), et à l’imprimer sur notre presse Stanhope. (A partir de 6 ans) .
Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33
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English : Atelier typographie
L’événement Atelier typographie Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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