UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier typographie Petite Rue du Jeu de Paume Loudun

Atelier typographie Petite Rue du Jeu de Paume Loudun

Atelier typographie Petite Rue du Jeu de Paume Loudun mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Petite Rue du Jeu de Paume
Adresse
Musée Renaudot
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
2 2 Tarif réduit

Loudun

Atelier typographie

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-26

Le Musée Renaudot, en lien avec l’exposition temporaire, présentera les bases de la composition typographique pour l’impression de texte, les participants sont ensuite invités à composer un court texte (leur nom par exemple), et à l’imprimer sur notre presse Stanhope. (A partir de 6 ans)   .

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier typographie

L’événement Atelier typographie Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

À voir aussi à Loudun (Vienne)