Loudun

Atelier typographie

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-26

Le Musée Renaudot, en lien avec l’exposition temporaire, présentera les bases de la composition typographique pour l’impression de texte, les participants sont ensuite invités à composer un court texte (leur nom par exemple), et à l’imprimer sur notre presse Stanhope. (A partir de 6 ans) .

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33

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English : Atelier typographie

L’événement Atelier typographie Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais