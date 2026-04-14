Atelier Typographie, Musée-Bibliothèque PAB, Alès

Atelier Typographie Samedi 23 mai, 18h00 Musée-Bibliothèque PAB Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

• Atelier typographie dans l’atelier du musée

« Composer, encrez, poster ! » Réinventer la carte postale, retrouver charme du papier et élégance des caractères pour envoyer un message graphique, dans l’esprit d’Iliazd

Musée-Bibliothèque PAB 52 Montée des Lauriers, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie 0466869869 http://www.museepab.fr Rapport entre le livre et les arts plastiques, entre l’œuvre d’éditeur et les artistes.

Peintures, gouaches, dessins, estampes, sculptures.

Manuscrits, livres illustrés, reliures, correspondances de : Rose Adler, Alechinsky, E. Boissonnas, Breton, Char, Claudel, Dubuffet, Duchamp, Eluard, Frénaud, Jouhandeau, Paulhan, Satie, Seuphor, Tzara, Valéry. parking rue de Brouzen, accès par le parc

• Atelier typographie dans l’atelier du musée

©muséepab