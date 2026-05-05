Festival des Jeux, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Festival des Jeux 23 et 24 mai Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Les 23 et 24 mai, le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle devient un immense espace de jeu pour tous les âges !

Un week-end ludique, familial et ouvert à toutes et tous. Venez partager un moment convivial autour de centaines de jeux :

– Jeux de société (du plus accessible aux jeux experts)

– Jeux en bois et jeux géants

– Jeux de rôle

– Jeux de réflexion

– Peinture sur figurines

– Escape game

– Jeux de cartes à collectionner (JCC)…

Mais aussi :

– Tables rondes et échanges

– Tournois pour les joueurs qui aiment le défi

– La Fabrique Ludique : un espace dédié aux auteurs avec des jeux en avant-première à découvrir

Ici, on joue ensemble, on échange, on découvre… loin des écrans !

Horaires :

• Samedi : 10h – 21h

• Dimanche : 10h – 18h

Entrée gratuite

Que vous soyez joueur occasionnel, passionné ou simplement curieux, il y aura forcément une table pour vous !

Programme détaillé à venir très bientôt

Plus d’infos : lareinedesjeux.fr

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/

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