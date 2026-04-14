Réinterprétation des œuvres, Musée du Colombier, Alès

Réinterprétation des œuvres Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Samedi 23 mai de 18h à 21h – La classe, l’œuvre

Dans le cadre de la Nuit des Musées 2026, les élèves de premières et terminales du Lycée Bellevue de Madame Tramoni-Venerandi réinterprètent les œuvres du musée ! Collage, dessin, sculpture… Ils ont carte blanche pour nous donner à voir LEUR version des œuvres du musée. Un nouveau regard des collections qui ne laissera personne indifférent !

Musée du Colombier Passage du Colombier, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie +33466863040 http://www.museeducolombier.fr Pièces archéologiques du paléolithique moyen à l’âge de bronze et du fer. Peintures du XVIe siècle, avec le célèbre triptyque « La Trinité » de Jean Bellegambe ou « La Mer » et « La Terre » de Brueghel de Velours. Peintures des écoles du Nord, italienne et française du XVIIe au XIXe siècles. Céramiques de Jean Mayodon et sculptures de Marcel Mérignargues. Collection sur le vieil Alès ainsi que la collection complète d’un maître ferronnier alèsien, André Broussard. A 5 mn à pied de la gare et du centre-ville. Parking.

Samedi 23 mai de 18h à 21h – La classe, l’œuvre

nuit des musées avec le lycée Bellevue©musée du colombier