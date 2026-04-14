Sur les traces d’Iliazd en Arménie au son du duduk, Musée-Bibliothèque PAB, Alès

Sur les traces d’Iliazd en Arménie au son du duduk Samedi 23 mai, 18h00 Musée-Bibliothèque PAB Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Entre 1910 et 1917, Iliazd est parti en expéditions archéologiques en Arménie, pays caucasien voisin de la Géorgie, et en Anatolie, faire les relevés architecturaux des églises médiévales arméniennes.

Laissez-vous donc guider, en déambulation dans l’exposition, par le chant arménien et les sonorités du duduk de Carole Marque-Bouaret Kaftandjian, tels qu’iIliazd a dû les entendre dans les campagnes.

Clarinettiste, chanteuse et joueuse de duduk, Carole Marque-Bouaret Kaftandjian puise dans ses racines arméniennes l’inspiration d’une démarche artistique tournée vers les musiques d’Anatolie et d’Arménie, portée par une attention sensible aux mémoires de l’exil.

Musée-Bibliothèque PAB 52 Montée des Lauriers, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie 0466869869 http://www.museepab.fr Rapport entre le livre et les arts plastiques, entre l’œuvre d’éditeur et les artistes.

Peintures, gouaches, dessins, estampes, sculptures.

Manuscrits, livres illustrés, reliures, correspondances de : Rose Adler, Alechinsky, E. Boissonnas, Breton, Char, Claudel, Dubuffet, Duchamp, Eluard, Frénaud, Jouhandeau, Paulhan, Satie, Seuphor, Tzara, Valéry. parking rue de Brouzen, accès par le parc

Entre 1910 et 1917, Iliazd est parti en expéditions archéologiques en Arménie, pays caucasien voisin de la Géorgie, et en Anatolie, faire les relevés architecturaux des églises médiévales donc en le…

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