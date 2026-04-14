La classe, l’œuvre, Musée du Colombier, Alès
La classe, l’œuvre, Musée du Colombier, Alès samedi 23 mai 2026.
La classe, l’œuvre Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Colombier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Collage, dessin, sculpture… Ils ont carte blanche pour nous donner à voir LEUR version des œuvres du musée. Un nouveau regard des collections qui ne laissera personne indifférent !
Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr
Dans le cadre de la Nuit des Musées 2026, les élèves de premières et terminales du Lycée Bellevue de Madame Tramoni-Venerandi réinterprètent les œuvres du musée ! nuit des musées
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