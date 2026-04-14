La classe, l’œuvre, Musée du Colombier, Alès

La classe, l’œuvre Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Collage, dessin, sculpture… Ils ont carte blanche pour nous donner à voir LEUR version des œuvres du musée. Un nouveau regard des collections qui ne laissera personne indifférent !

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr

Dans le cadre de la Nuit des Musées 2026, les élèves de premières et terminales du Lycée Bellevue de Madame Tramoni-Venerandi réinterprètent les œuvres du musée ! nuit des musées