Nuit européenne des musées, Musée PAB, Alès
Nuit européenne des musées, Musée PAB, Alès samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées Samedi 23 mai, 18h00 Musée PAB Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
• Ouverture gratuite de l’exposition de 18h à 21h
• Sur les traces d’Iliazd en Arménie au son du duduk
Entre 1910 et 1917, Iliazd est parti en expéditions archéologiques en Arménie, pays caucasien voisin de la Géorgie, et en Anatolie, faire les relevés architecturaux des églises médiévales arméniennes.
Laissez-vous donc guider, en déambulation dans l’exposition, par le chant arménien et les sonorités du duduk de Carole Marque-Bouaret Kaftandjian, tels qu’iIliazd a dû les entendre dans les campagnes.
Clarinettiste, chanteuse et joueuse de duduk, Carole Marque-Bouaret Kaftandjian puise dans ses racines arméniennes l’inspiration d’une démarche artistique tournée vers les musiques d’Anatolie et d’Arménie, portée par une attention sensible aux mémoires de l’exil.
• Visites guidées à 18h30 et 19h45 (durée 1h)
Gratuit sur inscription
• Atelier typographie de 18h à 20h30, dans l’atelier du musée
« Composer, encrez, poster ! » Réinventer la carte postale, retrouver charme du papier et élégance des caractères pour envoyer un message graphique, dans l’esprit d’Iliazd.
Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Visites, chants et ateliers vous seront proposés durant cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées 2026 de 18h à 21h
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