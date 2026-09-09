Atelier typographique « L’ALPHABÊTE », Archives municipales, Alès

Informations pratiques

Atelier typographique « L’ALPHABÊTE » Vendredi 18 septembre, 14h00 Archives municipales Gard

Gratuit. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Cet atelier de création typographique sera l’occasion de réaliser un bestiaire pour le moins farfelu. Ensemble nous piocherons de grands caractères affiches qui une fois assemblés entre eux feront apparaître les noms de créatures inédites.

À partir de ces mots nous imaginerons des figures et imprimerons une série d’affiches à l’aide de presses à épreuves.

À partir de 10 ans (limité à 10 personnes)

Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 32 20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}]

Animés par l’artiste et typographe Théo Revelen-Bernard, venez vous initier à l’art typographique lors de cet atelier.