AGENDA · Alès
Concert Classic’Alès – Orchestre Alès sinfonia, Temple d’Alès, Alès
mercredi 26 août 2026 · Temple d'Alès · Alès
Informations pratiques
Concert Classic’Alès – Orchestre Alès sinfonia Mercredi 26 août, 20h30 Temple d’Alès Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00
Alès Sinfonia vous propose un parcours musical à travers les époques, de W.A. Mozart à F. Poulenc en passant par des œuvres contemporaines.
Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Un voyage vibrant entre éclats lumineux, lyrisme et intensité.
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