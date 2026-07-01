Concert Classic’Alès – Orchestre Alès sinfonia, Temple d’Alès, Alès

Informations pratiques

Concert Classic’Alès – Orchestre Alès sinfonia Mercredi 26 août, 20h30 Temple d’Alès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00

Alès Sinfonia vous propose un parcours musical à travers les époques, de W.A. Mozart à F. Poulenc en passant par des œuvres contemporaines.

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Un voyage vibrant entre éclats lumineux, lyrisme et intensité.