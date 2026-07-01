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Concert Classic’Alès – Orchestre Alès sinfonia, Temple d’Alès, Alès

mercredi 26 août 2026 · Temple d'Alès · Alès

Concert Classic’Alès – Orchestre Alès sinfonia, Temple d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Temple d'Alès
Adresse
Place du Temple, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert Classic’Alès – Orchestre Alès sinfonia Mercredi 26 août, 20h30 Temple d’Alès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00

Alès Sinfonia vous propose un parcours musical à travers les époques, de W.A. Mozart à F. Poulenc en passant par des œuvres contemporaines.

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Un voyage vibrant entre éclats lumineux, lyrisme et intensité.

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