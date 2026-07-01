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Festival Ciné été, Alès Agglomération, Alès

lundi 24 août 2026 · Alès Agglomération · Alès

Festival Ciné été, Alès Agglomération, Alès

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Alès Agglomération
Adresse
30100, Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Festival Ciné été 24 – 29 août Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T20:00:00+02:00 – 2026-08-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Festival organisé par l’association Itinérances en partenariat avec Alès Agglomération.

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.itinerances.org »}]
4 séances en plein air dans 4 communes de l’agglomération et deux soirées d’avant-première au Cineplanet d’Alès.

À voir aussi à Alès (Gard)