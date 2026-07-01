Festival Ciné été, Alès Agglomération, Alès

Informations pratiques

Festival Ciné été 24 – 29 août Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T20:00:00+02:00 – 2026-08-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Festival organisé par l’association Itinérances en partenariat avec Alès Agglomération.

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.itinerances.org »}]

4 séances en plein air dans 4 communes de l’agglomération et deux soirées d’avant-première au Cineplanet d’Alès.