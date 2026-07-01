AGENDA · Alès
Festival Ciné été, Alès Agglomération, Alès
lundi 24 août 2026 · Alès Agglomération · Alès
Informations pratiques
Festival Ciné été 24 – 29 août Alès Agglomération Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T20:00:00+02:00 – 2026-08-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00
Festival organisé par l’association Itinérances en partenariat avec Alès Agglomération.
Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.itinerances.org »}]
4 séances en plein air dans 4 communes de l’agglomération et deux soirées d’avant-première au Cineplanet d’Alès.
À voir aussi à Alès (Gard)
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- Concert de Vincent Niclo, Jardins du Bosquet, Alès 9 juillet 2026
- Fête nationale : le 14-Juillet sur Alès Agglomération, Alès Agglomération, Alès 10 juillet 2026
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