Finale du Grand Prix de la Chanson Française, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Finale du Grand Prix de la Chanson Française Vendredi 21 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Rendez-vous aux Arènes du Tempéras pour cette soirée de célébration de la chanson française.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

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