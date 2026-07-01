AGENDA · Alès
Finale du Grand Prix de la Chanson Française, Arènes du Tempéras, Alès
vendredi 21 août 2026 · Arènes du Tempéras · Alès
Informations pratiques
Finale du Grand Prix de la Chanson Française Vendredi 21 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Rendez-vous aux Arènes du Tempéras pour cette soirée de célébration de la chanson française.
Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
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