Spectacle participatif théâtre et cirque, Mine Témoin d’Alès, Alès

Informations pratiques

Spectacle participatif théâtre et cirque Mercredi 26 août, 20h00 Mine Témoin d’Alès Gard

Adulte 10 € / 13 à 17 ans 7,50 € / 6 à 12 ans 5,50 € / Gratuit – 6 ans

Pass soirée 1 spectacle et 1 visite : 20 € adulte / 13 à 17 ans 14 € / 6 à 12 ans 11 € / Gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur + Mine Témoin). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00

Découvrez la Mine Témoin à travers une proposition artistique originale mêlant conférence gesticulée, théâtre et cirque. Entre récit historique, témoignages de mineurs et performances acrobatiques, les artistes donnent vie à la mémoire du site dans une forme à la fois ludique, sensible et accessible à tous.

Au fil de cette exploration vivante, le public est invité à participer et à prendre part à une aventure collective où se croisent patrimoine, poésie et humour. Les anecdotes du quotidien des mineurs, les faits marquants de l’histoire locale et les moments de prouesse artistique s’entremêlent pour offrir un regard inédit sur cet héritage industriel.

Cette création propose un moment convivial et immersif, où la transmission de l’histoire se fait par le jeu, le mouvement et l’échange.

Sur réservation

Tout public

Durée : environ 45 minutes.

Tarifs : adulte 10 € / 13 à 17 ans 7,50 € / 6 à 12 ans 5,50 € / Gratuit – 6 ans. Pass soirée 1 spectacle et 1 visite : 20 € adulte / 13 à 17 ans 14 € / 6 à 12 ans 11 € / Gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi)). Escape game : 25€ par personne ou 135€ forfait groupe 6 personnes.

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466304515 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mine-temoin.fr »}]

Vivez des soirées uniques entre spectacles en plein air, patrimoine et création artistique. Chaque mercredi, complétez l’expérience avec une visite des galeries ou un escape game avant le spectacle.