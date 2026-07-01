Foire de la Saint-Barthélémy, Centre-ville d’Alès, Alès

Informations pratiques

Foire de la Saint-Barthélémy Lundi 24 août, 08h30 Centre-ville d’Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T08:30:00+02:00 – 2026-08-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T08:30:00+02:00 – 2026-08-24T18:00:00+02:00

Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Grande foire commerciale annonçant la fin de la saison estivale et la rentrée prochaine. C’est le moment de consommer local !