AGENDA · Alès
Foire de la Saint-Barthélémy, Centre-ville d’Alès, Alès
lundi 24 août 2026 · Centre-ville d'Alès · Alès
Informations pratiques
Foire de la Saint-Barthélémy Lundi 24 août, 08h30 Centre-ville d’Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T08:30:00+02:00 – 2026-08-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T08:30:00+02:00 – 2026-08-24T18:00:00+02:00
Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Grande foire commerciale annonçant la fin de la saison estivale et la rentrée prochaine. C’est le moment de consommer local !
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