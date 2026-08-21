Atelier typographique « POMMECÉ, POMMEVÉ », Archives municipales, Alès

Informations pratiques

Atelier typographique « POMMECÉ, POMMEVÉ » Mardi 15 septembre, 14h00 Archives municipales Gard

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00

Cet atelier d’écriture propose d’aborder le langage comme un matériau brut et disponible. Nous écrirons avec les mots des autres en glanant ceux-ci dans les nombreux ouvrages des Archives. Nous partagerons nos créations à haute voix.

En complément : initiation à la technique de l’estampe en partant à la recherche de mots et signes en creux et en relief dans les Archives et leur entour.

À partir de 16 ans (limité à 12 personnes)

Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 32 20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}]

Animés par l’artiste et typographe Théo Revelen-Bernard, venez vous initier à l’art typographique lors de cet atelier.