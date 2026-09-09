« L’Art écrit-il ? », Médiathèque Alphonse Daudet – Forum, Alès

Informations pratiques

« L’Art écrit-il ? » Jeudi 10 septembre, 18h30 Médiathèque Alphonse Daudet – Forum Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Alexandre Roccuzzo est commissaire d’exposition, historien de l’art, conférencier et directeur de structures culturelles.

Cette conférence aborde la question de l’apparition de l’écriture (lettres, textes et typographie) dans l’histoire de l’art, de l’Antiquité à l’art contemporain.

Des inscriptions antiques aux expérimentations des avant-gardes, en passant par les manuscrits enluminés, les collages cubistes ou l’art conceptuel, elle montre comment les mots sont devenus une véritable matière plastique. Entre lecture et regard, cette rencontre interroge les multiples relations qu’entretiennent le texte et l’image dans la création artistique.

Médiathèque Alphonse Daudet – Forum 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr https://www.facebook.com/mediatheque.ales [{« type »: « phone », « value »: « 0466912030 »}]

Conférence