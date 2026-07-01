UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Alès

Entrevilles, Arènes du Tempéras, Alès

mercredi 26 août 2026 · Arènes du Tempéras · Alès

Entrevilles, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Arènes du Tempéras
Adresse
Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
5 € en vente à la boutique Alès cadeaux et info (angle des rues Beauteville et St-Vincent)

Entrevilles Mercredi 26 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

5 € en vente à la boutique Alès cadeaux et info (angle des rues Beauteville et St-Vincent)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00

Entrevilles est un évènement organisé par la ville d’Alès, avec la participation de plusieurs communes de l’agglomération. Qui détrônera Salindres ?
Attention, places limitées.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Venez encourager votre ville favorite !

À voir aussi à Alès (Gard)