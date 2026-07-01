AGENDA · Alès
Entrevilles, Arènes du Tempéras, Alès
mercredi 26 août 2026 · Arènes du Tempéras · Alès
Informations pratiques
Entrevilles Mercredi 26 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard
5 € en vente à la boutique Alès cadeaux et info (angle des rues Beauteville et St-Vincent)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00
Entrevilles est un évènement organisé par la ville d’Alès, avec la participation de plusieurs communes de l’agglomération. Qui détrônera Salindres ?
Attention, places limitées.
Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Venez encourager votre ville favorite !
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