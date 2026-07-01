Entrevilles, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Entrevilles Mercredi 26 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

5 € en vente à la boutique Alès cadeaux et info (angle des rues Beauteville et St-Vincent)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00

Entrevilles est un évènement organisé par la ville d’Alès, avec la participation de plusieurs communes de l’agglomération. Qui détrônera Salindres ?

Attention, places limitées.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Venez encourager votre ville favorite !