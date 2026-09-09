Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

Informations pratiques

Les Samedis des Halles Samedi 12 septembre, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Les Samedis des Halles – Découverte et Saveurs à l’Abbaye !

Rendez-vous le samedi 12 septembre 2026 de 9h00 à 12h00 aux Halles de l’Abbaye d’Alès pour une nouvelle édition des Samedis des Halles !

Au programme : « Les saveurs poussent à l’Abbaye »

Plongez dans l’univers des micropousses culinaires avec un atelier dégustation animé par Patrick VIBERT, producteur passionné de micropousses biologiques. Découvrez des saveurs uniques, des astuces pour les intégrer à vos plats, et repartez avec des idées gourmandes et saines.

Tous les deuxièmes samedis du mois, les Halles de l’Abbaye vous proposent des animations pour célébrer les produits locaux, la créativité culinaire et les rencontres authentiques.

Lieu : Halles de l’Abbaye, Alès

⏰ Horaires : 9h00 – 12h00

Entrée libre – Venez nombreux !

Ne manquez pas cette occasion de déguster, apprendre et partager autour de produits d’exception.

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Découvrez les micropousses culinaires pour sublimer vos plats en compagnie de Patrick VIBERT producteur de micropousses biologiques