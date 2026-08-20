Typographie, gravure de mots imprimés, Musée PAB, Alès
samedi 12 septembre 2026 · Musée PAB · Alès
Informations pratiques
Typographie, gravure de mots imprimés Samedi 12 septembre, 10h00, 13h00 Musée PAB Gard
1 adulte 15 €, inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Les compositions typographiques d’Iliazd, sont une invitation à l’expérimentation. Suite de mots, phrases poétiques ou philosophiques que vous interpréterez graphiquement. Un dialogue : textes / images, impressions typographiques et gravures d’images.
La création sera suspendue à une structure métallique mobile, en écho aux mobiles d’Alexander Calder.
Techniques abordées : linogravure, pointe sèche sur tétrapack.
Sur inscription obligatoire. repas de midi tiré du sac
Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Création d’un « livre d’artiste mobile tridimensionnel ». Stage adultes, une journée de création par Anastassia Tetrel.
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