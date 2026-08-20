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Typographie, gravure de mots imprimés, Musée PAB, Alès

samedi 12 septembre 2026 · Musée PAB · Alès

Typographie, gravure de mots imprimés, Musée PAB, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Musée PAB
Adresse
52 montée des Lauriers, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
1 adulte 15 €, inscription obligatoire.

Typographie, gravure de mots imprimés Samedi 12 septembre, 10h00, 13h00 Musée PAB Gard

1 adulte 15 €, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Les compositions typographiques d’Iliazd, sont une invitation à l’expérimentation. Suite de mots, phrases poétiques ou philosophiques que vous interpréterez graphiquement. Un dialogue : textes / images, impressions typographiques et gravures d’images.
La création sera suspendue à une structure métallique mobile, en écho aux mobiles d’Alexander Calder. 
Techniques abordées : linogravure, pointe sèche sur tétrapack.
Sur inscription obligatoire. repas de midi tiré du sac

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Création d’un « livre d’artiste mobile tridimensionnel ». Stage adultes, une journée de création par Anastassia Tetrel.

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