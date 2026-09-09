Les Mini-Assemblées avec Arthur Ribo – Spécial Ado, Quartier de Rochebelle, Alès
dimanche 13 septembre 2026 · Quartier de Rochebelle · Alès
Informations pratiques
Les Mini-Assemblées avec Arthur Ribo – Spécial Ado Dimanche 13 septembre, 14h00 Quartier de Rochebelle Gard
Gratuit & sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
« Mon quartier, ma parole. »
La Verrerie d’Alès et Arthur Ribo, improvisateur et parolier de talent reconnu pour sa capacité à faire émerger une parole vivante, vous convient aux MINI-ASSEMBLÉES au cœur du quartier de Rochebelle !
Devenez narrateur et narratrice de votre quartier, de son passé, de son présent et de son futur…Venez quelques heures partager un temps d’expression : « Arthur Ribo n’impose rien, il éveille et invite à partager nos souvenirs, nos mots, nos histoires et nos liens affectifs avec notre quartier ! » Slameur, performer, auteur, il privilégie et valorise l’écoute, la parole et les moments de partage authentiques entre les participant.es : chacun.e d’entre vous est invité.e à prendre part, à sa manière, à cette aventure collective !
Cette mini-assemblée est réalisée en parallèle du terrain d’aventures du quartier de Rochebelle au parc du musée PAB.
INFOS PRATIQUES
Tout public, Gratuit, sur inscription [Jauge limitée à 12 places par atelier ]
Infos complémentaires ► www.laverreriedales.fr
Inscriptions ► Isalyne 06 99 97 59 33
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Un événement soutenu par : Le ministère de la Culture, L’Agence Nationale de Cohésion du Territoire, La région Occitanie, Le département du Gard, Alès Agglomération, La Ville d’Alès, Malakoff Humanis x Agirc-Arrco, Un Toit pour Tous et Un Toit pour Tous Fonds de dotation
Quartier de Rochebelle 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Rochebelle Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 97 59 33 »}] [{« link »: « http://www.laverreriedales.fr »}]
Racontez votre quartier et parlez des histoires dont vous êtes les héros, en compagnie d’Arthur Ribo, maître parolier et poète urbain !
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