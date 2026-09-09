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Les Mini-Assemblées avec Arthur Ribo – Spécial Ado, Quartier de Rochebelle, Alès

dimanche 13 septembre 2026 · Quartier de Rochebelle · Alès

Les Mini-Assemblées avec Arthur Ribo – Spécial Ado, Quartier de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Quartier de Rochebelle
Adresse
52 montée des Lauriers, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit & sur inscription

Les Mini-Assemblées avec Arthur Ribo – Spécial Ado Dimanche 13 septembre, 14h00 Quartier de Rochebelle Gard

Gratuit & sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

« Mon quartier, ma parole. »

La Verrerie d’Alès et Arthur Ribo, improvisateur et parolier de talent reconnu pour sa capacité à faire émerger une parole vivante, vous convient aux MINI-ASSEMBLÉES au cœur du quartier de Rochebelle !
Devenez narrateur et narratrice de votre quartier, de son passé, de son présent et de son futur…Venez quelques heures partager un temps d’expression : « Arthur Ribo n’impose rien, il éveille et invite à partager  nos souvenirs, nos mots, nos histoires et nos liens affectifs avec notre quartier ! » Slameur, performer, auteur, il privilégie et valorise l’écoute, la parole et les moments de partage authentiques entre les participant.es : chacun.e d’entre vous est invité.e à prendre part, à sa manière, à cette aventure collective !
Cette mini-assemblée est réalisée en parallèle du terrain d’aventures du quartier de Rochebelle au parc du musée PAB.

INFOS PRATIQUES

Tout public, Gratuit, sur inscription [Jauge limitée à 12 places par atelier ]
Infos complémentaireswww.laverreriedales.fr
Inscriptions ► Isalyne 06 99 97 59 33
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Un événement soutenu par : Le ministère de la Culture, L’Agence Nationale de Cohésion du Territoire, La région Occitanie, Le département du Gard, Alès Agglomération, La Ville d’Alès, Malakoff Humanis x Agirc-Arrco, Un Toit pour Tous et Un Toit pour Tous Fonds de dotation

Quartier de Rochebelle 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Rochebelle Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 97 59 33 »}] [{« link »: « http://www.laverreriedales.fr »}]
Racontez votre quartier et parlez des histoires dont vous êtes les héros, en compagnie d’Arthur Ribo, maître parolier et poète urbain !

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