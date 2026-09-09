Vide-greniers, Notre-Dame-des-Clés, Alès

Informations pratiques

Vide-greniers Samedi 12 septembre, 07h00 Notre-Dame-des-Clés Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T07:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T07:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:00:00+02:00

Notre-Dame-des-Clés 1 rue Parmentier, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 12 41 96 »}]

Organisé par l’AD30 Paroisse Notre Dame des Clés