AGENDA · Alès
EXPO-TYPO, XVe-XXIe siècles, Archives municipales, Alès
mercredi 9 septembre 2026 · Archives municipales · Alès
Informations pratiques
EXPO-TYPO, XVe-XXIe siècles 9 septembre et 7 octobre Archives municipales Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T17:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T17:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:30:00+02:00
Le responsable des Archives et des Médiathèques vous propose une visite commentée de l’exposition, à la découverte des trésors du patrimoine imprimé d’Alès et des livres de l’artiste contemporaine Jacquie Barral.
Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/
Visite commentée de l’exposition archives médiathèque
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- Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès 12 septembre 2026
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