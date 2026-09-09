EXPO-TYPO, XVe-XXIe siècles, Archives municipales, Alès

Informations pratiques

EXPO-TYPO, XVe-XXIe siècles 9 septembre et 7 octobre Archives municipales Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T17:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T17:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:30:00+02:00

Le responsable des Archives et des Médiathèques vous propose une visite commentée de l’exposition, à la découverte des trésors du patrimoine imprimé d’Alès et des livres de l’artiste contemporaine Jacquie Barral.

Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/

Visite commentée de l’exposition archives médiathèque