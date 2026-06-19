Atelier Un oeuf pas comme les autres Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
mardi 13 avril 2027 · Théâtre de Marionnettes de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Atelier Un oeuf pas comme les autres
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-13 10:00:00
fin : 2027-04-14
Date(s) :
2027-04-13
Que cache cet œuf ? Un lapin, un oiseau… ou une créature encore inconnue ?
À l’occasion des vacances de Pâques, un atelier tout en douceur où un simple œuf de polystyrène devient le berceau d’un petit personnage-marionnette.
Il suffit d’ouvrir la coquille pour qu’un être imaginaire prenne vie, sorti tout droit de votre imagination drôle, rêveur ou malicieux.
Une naissance poétique au creux des mains, un petit théâtre de Pâques où chaque œuf cache une surprise, et chaque doigt devient le complice d’une histoire à inventer. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Atelier Un oeuf pas comme les autres
L’événement Atelier Un oeuf pas comme les autres Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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