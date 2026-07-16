Atelier Valérie Malfay Art en Encadrement, Atelier Art et encadrement, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Atelier Valérie Malfay Art en Encadrement 19 et 20 septembre Atelier Art et encadrement Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment encadrer un sujet avec du papier ?

Démonstration de la technique du bordé papier. Elle permet de mettre en valeur des sujets sans cadre en bois.

Membre des Ateliers d’Art de Saint-Germain-en-Laye.

Atelier Art et encadrement 1 A rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 52 96 99 »}, {« type »: « email », « value »: « aencadrement.stgermain@gmail.com »}]

Atelier autour de la technique du bordé papier

© Valérie Malfay