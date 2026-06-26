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Atelier vannerie Marque page Médiathèque Decize

Atelier vannerie Marque page Médiathèque Decize

Atelier vannerie Marque page Médiathèque Decize mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque
Adresse
8 Rue du Port
Ville
58300 Decize
Département
Nièvre
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Decize

Atelier vannerie Marque page

Médiathèque 8 Rue du Port Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Création d’un marque-page avec Claudine, vannière à Decize. Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription.
Gratuit   .

Médiathèque 8 Rue du Port Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 01 45 

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English : Atelier vannerie Marque page

L’événement Atelier vannerie Marque page Decize a été mis à jour le 2026-06-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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