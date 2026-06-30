Atelier vins du monde Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
samedi 24 octobre 2026 · Vins Marcon · Saint-Bonnet-le-Froid
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier vins du monde
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24 18:30:00
Date(s) :
2026-10-24
17h Embarquez pour un voyage à travers les vignobles du monde et découvrez des vins aux identités uniques. Une dégustation dépaysante à la rencontre de terroirs et de saveurs venus d’ailleurs. 20€ -Inscription au 04 71 59 90 64
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Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64
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English :
5:00 p.m. Embark on a journey through the world’s vineyards and discover wines with unique identities. An exotic tasting experience that brings together terroirs and flavors from around the world. 20? Register by calling 04 71 59 90 64
L’événement Atelier vins du monde Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme
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