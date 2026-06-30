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AGENDA · Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier vins du monde Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

samedi 24 octobre 2026 · Vins Marcon · Saint-Bonnet-le-Froid

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Vins Marcon
Adresse
46 Rue du Velay
Ville
43290 Saint-Bonnet-le-Froid
Département
Haute-Loire
Tarif
20 20 20

Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier vins du monde

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24 18:30:00

Date(s) :
2026-10-24

17h Embarquez pour un voyage à travers les vignobles du monde et découvrez des vins aux identités uniques. Une dégustation dépaysante à la rencontre de terroirs et de saveurs venus d’ailleurs. 20€ -Inscription au 04 71 59 90 64
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Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 

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English :

5:00 p.m. Embark on a journey through the world’s vineyards and discover wines with unique identities. An exotic tasting experience that brings together terroirs and flavors from around the world. 20? Register by calling 04 71 59 90 64

L’événement Atelier vins du monde Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme

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