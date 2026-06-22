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AGENDA · Guer

Atelier: Vitrail de papier Prieuré Saint-Étienne Guer

samedi 18 juillet 2026 · Prieuré Saint-Étienne · Guer

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Prieuré Saint-Étienne
Adresse
Lieu dit Saint-Etienne
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Tarif

Guer

Atelier: Vitrail de papier

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Après une observation des vitraux de la chapelle, découvrez les différentes étapes de cet art et réalisez un vitrail en papier coloré.

Les samedis à 15h du 15 juillet au 23 août 2026
Adultes et enfants dès 7 ans
Durée 1h30   .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Atelier: Vitrail de papier Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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