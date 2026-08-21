Atelier voix Avec Louv Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Atelier voix Avec Louv

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Plongez dans un atelier dynamique où le corps et la voix s’éveillent lors d’un échauffement en groupe.

Unissez vos voix dans la bonne humeur pour apprendre ensemble un chant collectif !

Explorez votre créativité à travers des jeux d’improvisation vocale guidée, accessibles à tous·tes.

A partir de 15 ans. Places limitées. Inscription par SMS. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 7 46 16 91 10

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English :

L’événement Atelier voix Avec Louv Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande