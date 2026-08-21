Atelier voix Avec Louv Le Champ Commun Augan
dimanche 13 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan
Informations pratiques
Augan
Atelier voix Avec Louv
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Plongez dans un atelier dynamique où le corps et la voix s’éveillent lors d’un échauffement en groupe.
Unissez vos voix dans la bonne humeur pour apprendre ensemble un chant collectif !
Explorez votre créativité à travers des jeux d’improvisation vocale guidée, accessibles à tous·tes.
A partir de 15 ans. Places limitées. Inscription par SMS. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 7 46 16 91 10
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English :
L’événement Atelier voix Avec Louv Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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