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AGENDA · Augan

Atelier voix Avec Louv Le Champ Commun Augan

dimanche 13 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Champ Commun
Adresse
1 rue du Clos Bily
Ville
56800 Augan
Département
Morbihan
Tarif

Augan

Atelier voix Avec Louv

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Plongez dans un atelier dynamique où le corps et la voix s’éveillent lors d’un échauffement en groupe.
Unissez vos voix dans la bonne humeur pour apprendre ensemble un chant collectif !
Explorez votre créativité à travers des jeux d’improvisation vocale guidée, accessibles à tous·tes.
A partir de 15 ans. Places limitées. Inscription par SMS.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 7 46 16 91 10 

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English :

L’événement Atelier voix Avec Louv Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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