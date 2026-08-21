Soirée karaoké Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Soirée karaoké

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 21:00:00

fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04

L’été n’est pas terminé ! Alors, que tu sois tout reposé de tes vacances ou au bout de ta vie parce que tu n’en as pas eues, viens pousser la chansonnette avec nous autour d’un verre. Toujours animé par notre super équipe de bénévoles endiablés, la soirée s’annonce chaude ! Allez, on se chauffe les cordes vocales et on envoie le son ! .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Soirée karaoké Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande