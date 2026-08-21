Soirée karaoké Le Champ Commun Augan
vendredi 4 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan
Informations pratiques
Augan
Soirée karaoké
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 21:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04
L’été n’est pas terminé ! Alors, que tu sois tout reposé de tes vacances ou au bout de ta vie parce que tu n’en as pas eues, viens pousser la chansonnette avec nous autour d’un verre. Toujours animé par notre super équipe de bénévoles endiablés, la soirée s’annonce chaude ! Allez, on se chauffe les cordes vocales et on envoie le son ! .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Soirée karaoké Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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