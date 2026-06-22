Soirée Slam Le Champ Commun Augan

Augan

Soirée Slam

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Soirée organisée par [O]Slam etc, une association née en décembre 2019, regroupant des amoureux de la poésie sur Ploërmel Communauté et au-delà ! Le nom a été choisi en souvenir de l’ancien nom du festival annuel, aujourd’hui renommé Se Passer Le Mot ! . .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Soirée Slam Augan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande