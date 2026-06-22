Soirée Slam Le Champ Commun Augan
Soirée Slam Le Champ Commun Augan samedi 5 septembre 2026.
Augan
Soirée Slam
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Soirée organisée par [O]Slam etc, une association née en décembre 2019, regroupant des amoureux de la poésie sur Ploërmel Communauté et au-delà ! Le nom a été choisi en souvenir de l’ancien nom du festival annuel, aujourd’hui renommé Se Passer Le Mot ! . .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Soirée Slam Augan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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