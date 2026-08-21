Café du numérique libre Le Champ Commun Augan
samedi 5 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan
Informations pratiques
Augan
Café du numérique libre
Le Champ Commun 1 rue Le Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le numérique vous questionne, vous agace, vous échappe ? Venez en parlez et reprenez la main ensemble.
Chaque mois Le Champ Commun propose un temps d’échange sur les enjeux du numérique et l’aide à l’installation de Linux et autres logiciels libres et gratuits. .
Le Champ Commun 1 rue Le Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Café du numérique libre Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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