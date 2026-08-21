UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Augan

Café du numérique libre Le Champ Commun Augan

samedi 5 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Champ Commun
Adresse
1 rue Le Clos Bily
Ville
56800 Augan
Département
Morbihan
Tarif

Augan

Café du numérique libre

Le Champ Commun 1 rue Le Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Le numérique vous questionne, vous agace, vous échappe ? Venez en parlez et reprenez la main ensemble.
Chaque mois Le Champ Commun propose un temps d’échange sur les enjeux du numérique et l’aide à l’installation de Linux et autres logiciels libres et gratuits.   .

Le Champ Commun 1 rue Le Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café du numérique libre Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Augan (Morbihan)