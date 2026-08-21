Café du numérique libre Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Café du numérique libre

Le Champ Commun 1 rue Le Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le numérique vous questionne, vous agace, vous échappe ? Venez en parlez et reprenez la main ensemble.

Chaque mois Le Champ Commun propose un temps d’échange sur les enjeux du numérique et l’aide à l’installation de Linux et autres logiciels libres et gratuits. .

Le Champ Commun 1 rue Le Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Café du numérique libre Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande