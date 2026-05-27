Soirée karaoké Le Champ Commun Augan

Augan

Soirée karaoké

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Viens chanter la plus mielleuse de tes chansons préférées parce que ce soir on célèbre l’amour à la plage ! Toujours animé par notre super équipe de bénévoles endiablés, la soirée s’annonce chaude ! .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée karaoké Augan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande