Soirée karaoké Le Champ Commun Augan
Soirée karaoké Le Champ Commun Augan vendredi 4 septembre 2026.
Augan
Soirée karaoké
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Viens chanter la plus mielleuse de tes chansons préférées parce que ce soir on célèbre l’amour à la plage ! Toujours animé par notre super équipe de bénévoles endiablés, la soirée s’annonce chaude ! .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Soirée karaoké Augan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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