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Soirée karaoké Le Champ Commun Augan

Soirée karaoké Le Champ Commun Augan vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : Le Champ Commun

Adresse : 1 rue du Clos Bily

Ville : 56800 Augan

Département : Morbihan

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Tarif :

Augan

Soirée karaoké

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Viens chanter la plus mielleuse de tes chansons préférées parce que ce soir on célèbre l’amour à la plage ! Toujours animé par notre super équipe de bénévoles endiablés, la soirée s’annonce chaude !   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Soirée karaoké Augan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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