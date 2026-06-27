Atelier « Wikipédia, wikisource : découvrez, contribuez ! » Médiathèque James Baldwin Paris
samedi 27 juin 2026 · Médiathèque James Baldwin · Paris
Informations pratiques
Chaque mois nous vous invitons à découvrir ce monument de la connaissance participative et libre de droits, ainsi que les autres projets wiki environnants (Wikiquote qui recense des citations, Wikimédia Commons, des images, Wikisource, des textes etc.), et nous vous aidons à apporter vos propres contributions.
Curieuses, curieux, envie de participer concrètement ? Nous vous aidons à faire vos premiers pas !
Ateliers ouverts à toutes et tous, entrée libre.
Venez avec un ordinateur portable si vous le pouvez, sinon nous vous en prêterons un.
Les prochaines dates de l’atelier, de 15h à 17h :
– Samedi 27 juin
– Samedi 26 septembre
– Samedi 31 octobre
– Samedi 28 novembre
– Samedi 26 décembre
Avec ses 7 millions d’articles et 65 millions de pages, la toute jeune Wikipédia fête ses 25 ans cette année et appartient à toutes et tous. Vous la connaissez, mais vous avez envie d’en savoir plus, d’y contribuer ?
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 31 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 26 décembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 28 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre – Espace de travail B (1er étage)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-12-26T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00;2026-10-31T15:00:00+02:00_2026-10-31T17:00:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T17:00:00+02:00;2026-12-26T15:00:00+02:00_2026-12-26T17:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Ateliers_%C3%A0_la_m%C3%A9diath%C3%A8que_James_Baldwin +33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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