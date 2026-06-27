Informations pratiques

Chaque mois nous vous invitons à découvrir ce monument de la connaissance participative et libre de droits, ainsi que les autres projets wiki environnants (Wikiquote qui recense des citations, Wikimédia Commons, des images, Wikisource, des textes etc.), et nous vous aidons à apporter vos propres contributions.

Curieuses, curieux, envie de participer concrètement ? Nous vous aidons à faire vos premiers pas !

Ateliers ouverts à toutes et tous, entrée libre.

Venez avec un ordinateur portable si vous le pouvez, sinon nous vous en prêterons un.

Les prochaines dates de l’atelier, de 15h à 17h :

– Samedi 27 juin

– Samedi 26 septembre

– Samedi 31 octobre

– Samedi 28 novembre

– Samedi 26 décembre

Avec ses 7 millions d’articles et 65 millions de pages, la toute jeune Wikipédia fête ses 25 ans cette année et appartient à toutes et tous. Vous la connaissez, mais vous avez envie d’en savoir plus, d’y contribuer ?

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 31 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 26 décembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 28 novembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre – Espace de travail B (1er étage)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-12-26T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00;2026-10-31T15:00:00+02:00_2026-10-31T17:00:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T17:00:00+02:00;2026-12-26T15:00:00+02:00_2026-12-26T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Ateliers_%C3%A0_la_m%C3%A9diath%C3%A8que_James_Baldwin +33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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