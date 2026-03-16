Atelier Yin yoga & Bain sonore Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Atelier Yin yoga & Bain sonore Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris mercredi 22 avril 2026.
Mer. 22 avril de 18h30 > 20h
Dans le cadre du mois de la santé mentale
Une séance d’1h30 pour chercher en douceur et en profondeur la relaxation grâce aux postures et aux bols tibétains. La séance est ouverte à tous et toutes, venez vous laissez guider par Bety.
Inscriptions sur place, par téléphone au 01.82.04.02.95 ou par mail : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr
Inscriptions en ligne : https://madorobin.aniapp.fr/activites/activites-ponctuelles
Une séance d’1h30 pour chercher en douceur et en profondeur la relaxation grâce aux postures et aux bols tibétains
Le mercredi 22 avril 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-22T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T18:30:00+02:00_2026-04-22T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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