Atelier Yin yoga & Bain sonore Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Mer. 22 avril de 18h30 > 20h

Dans le cadre du mois de la santé mentale

Une séance d’1h30 pour chercher en douceur et en profondeur la relaxation grâce aux postures et aux bols tibétains. La séance est ouverte à tous et toutes, venez vous laissez guider par Bety.

Inscriptions sur place, par téléphone au 01.82.04.02.95 ou par mail : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr

Inscriptions en ligne : https://madorobin.aniapp.fr/activites/activites-ponctuelles

Une séance d’1h30 pour chercher en douceur et en profondeur la relaxation grâce aux postures et aux bols tibétains

Le mercredi 22 avril 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-22T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T18:30:00+02:00_2026-04-22T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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