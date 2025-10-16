Atelier yoga au Musée d’Art Moderne Musée d’Art Moderne de Paris PARIS

Laissez-vous embarquer dans les œuvres des grands maitres de l’art moderne qui ont su avec talent s’emparer du sport comme objet de représentation. Accompagné par une intervenante face aux œuvres, vous allez pratiquer une séance de yoga. Une expérience unique mêlant yoga et une découverte des collections du musée. L’atelier invite à une immersion totale entre mouvement, méditation et esthétique.

Le Musée d’Art Moderne propose aussi des méditations guidées dans les collections.

Atelier adulte (pour 18 personnes)

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

payant

De 8 à 10 euros.

Ni échangeable – Ni remboursable.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS