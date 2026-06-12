Atelier Yoga en famille Crèche Calinours Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Atelier Yoga en famille

Crèche Calinours 39B Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Maison des Parents, en association avec les crèches et Centres de Loisirs, vous proposent un atelier yoga pour les enfants et les parents. Atelier Yoga pour toutes les familles, un cours de yoga pour les parents 1 h ou un cours pour les enfants 1/2 h. Rendez-vous à 10 h .

Crèche Calinours 39B Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 62 96 contact@cc-puisayeforterre.fr

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English : Atelier Yoga en famille

L’événement Atelier Yoga en famille Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !